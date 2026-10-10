Barabanki News: बोलेरो की चपेट में आकर दंपती व मासूम घायल

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सतरिख। चिनहट-सतरिख मार्ग पर गोरिया मोड़ के पास शुक्रवार दोपहर बाद तेज रफ्तार बोलेरो की चपेट में आकर नगर पंचायत सतरिख के चौधराना मोहल्ला निवासी अब्दुल्ला, उनकी पत्नी व दो साल का बेटा घायल हो गया। पुलिस के अनुसार दंपती बाइक से रिश्तेदारी में लखनऊ के मड़ियांव जा रहे थे। हादसे में अब्दुल्ला के दोनों पैर फैक्चर हो गया, जबकि उनकी पत्नी के सिर और हाथ में चोट आई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस से बताया कि बोलेरो मिट्टी लदे डंपरों से टकराने के बाद अनियंत्रित होकर बाइक से भिड़ी। सीओ संगम कुमार ने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है।