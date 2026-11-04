Barabanki News: जमीन के नाम पर 85 लाख ठगे

विज्ञापन



आरोपियों ने बाराबंकी के फतेहपुर बसारा में चार बीघा जमीन 85 लाख रुपये में बेचने का सौदा तय किया। दयाशंकर ने जुलाई से अक्तूबर 2025 के बीच कुल 85 लाख रुपये का भुगतान किया था। बाद में पता चला कि आरोपी उस जमीन के मालिक नहीं थे। इंस्पेक्टर अंजनी मिश्र ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। (संवाद)

विज्ञापन

लखनऊ। गुडंबा निवासी रियल एस्टेट कारोबारी दयाशंकर ने बाराबंकी निवासी दो लोगों पर 85 लाख की ठगी की प्राथमिकी थाने में दर्ज कराई है। दयाशंकर ने बताया कि नवंबर 2024 में उनकी मुलाकात बाराबंकी निवासी राहुल और गिरीश से हुई थी।