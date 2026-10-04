बाराबंकी: बाइकों की भिड़ंत में किसान व नवविवाहित युवक की मौत, दोनों ने नहीं पहना था हेलमेट

आलियाबाद-दरियाबाद मार्ग पर रसूलकला गांव के पास शनिवार देर शाम दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में घायल किसान और नवविवाहित युवक की मौत हो गई। हादसे में रसूलकला निवासी किसान भोंदू (40) की शनिवार रात जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई, जबकि गंभीर रूप से घायल नदीम (22) ने रविवार दोपहर लखनऊ के निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटनास्थल पर दोनों के हेलमेट नहीं मिले।

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पुलिस के अनुसार भोंदू सब्जी बेचकर दरियाबाद बाजार से बाइक से गांव लौट रहे थे। गांव के पास सामने से आ रही नदीम की बाइक से उनकी भिड़ंत हो गई। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें सीएचसी दरियाबाद पहुंचाया, जहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया। इलाज के दौरान भोंदू की मौत हो गई। उनके परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं। गंभीर हालत में नदीम को परिजन लखनऊ के निजी अस्पताल ले गए थे। विज्ञापन



रविवार दोपहर इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक नदीम की शादी महज दो महीने पहले हुई थी। वह करीब छह महीने पहले कुवैत से वापस आया था। हादसे से परिवार में कोहराम मचा है। सीओ सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार भोंदू सब्जी बेचकर दरियाबाद बाजार से बाइक से गांव लौट रहे थे। गांव के पास सामने से आ रही नदीम की बाइक से उनकी भिड़ंत हो गई। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें सीएचसी दरियाबाद पहुंचाया, जहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया। इलाज के दौरान भोंदू की मौत हो गई। उनके परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं। गंभीर हालत में नदीम को परिजन लखनऊ के निजी अस्पताल ले गए थे।रविवार दोपहर इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक नदीम की शादी महज दो महीने पहले हुई थी। वह करीब छह महीने पहले कुवैत से वापस आया था। हादसे से परिवार में कोहराम मचा है। सीओ सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है।

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