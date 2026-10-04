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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   Barabanki: Farmer and newlywed man killed in bike collision; neither was wearing a helmet.

बाराबंकी: बाइकों की भिड़ंत में किसान व नवविवाहित युवक की मौत, दोनों ने नहीं पहना था हेलमेट

Sun, 04 Oct 2026 07:59 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, बाराबंकी
अमर उजाला नेटवर्क, बाराबंकी Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Sun, 04 Oct 2026 07:59 PM IST
सार

हादसे में घायल किसान की इलाज के दौरान मौत हुई, जबकि गंभीर रूप से घायल युवक ने रविवार दोपहर लखनऊ के निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटनास्थल पर दोनों के हेलमेट नहीं मिले।

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Barabanki: Farmer and newlywed man killed in bike collision; neither was wearing a helmet.
- फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार
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आलियाबाद-दरियाबाद मार्ग पर रसूलकला गांव के पास शनिवार देर शाम दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में घायल किसान और नवविवाहित युवक की मौत हो गई। हादसे में रसूलकला निवासी किसान भोंदू (40) की शनिवार रात जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई, जबकि गंभीर रूप से घायल नदीम (22) ने रविवार दोपहर लखनऊ के निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटनास्थल पर दोनों के हेलमेट नहीं मिले।

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पुलिस के अनुसार भोंदू सब्जी बेचकर दरियाबाद बाजार से बाइक से गांव लौट रहे थे। गांव के पास सामने से आ रही नदीम की बाइक से उनकी भिड़ंत हो गई। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें सीएचसी दरियाबाद पहुंचाया, जहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया। इलाज के दौरान भोंदू की मौत हो गई। उनके परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं। गंभीर हालत में नदीम को परिजन लखनऊ के निजी अस्पताल ले गए थे।
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रविवार दोपहर इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक नदीम की शादी महज दो महीने पहले हुई थी। वह करीब छह महीने पहले कुवैत से वापस आया था। हादसे से परिवार में कोहराम मचा है। सीओ सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है।

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