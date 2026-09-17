Banda News: खेत में महिला पर गिरी बिजली, मौत

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संवाद न्यूज एजेंसी

बांदा। खेत में चारा काटने गई महिला पर बिजली गिर गई। परिजन उसे लेकर रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

गिरवां के गांव बनसखा निवासी सुशील कुमार ने बताया कि पड़ोसी श्यामकली (44) बुधवार को दोपहर करीब 12 बजे खेत में चारा काटने गईं थीं। अचानक गरज चमक के साथ बिजली कड़की, श्यामकली चारा काटना छोड़कर पेड़ के नीचे खड़ी हो गईं। तभी बिजली गिरने से उनकी मौत हो गई। श्यामकली के चार पुत्रियां एक पुत्र है। पति अवधलाल कुशवाहा मजदूरी करते हैं। इंस्पेक्टर सुरेश सैनी ने बताया कि बिजली गिरने से मौत हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।

-गिरवां थाना क्षेत्र के गांव बनसखा की घटना