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Banda News: हवाओं ने बदला मौसम, रिमझिम बारिश से मिली राहत

Thu, 24 Sep 2026 11:40 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:40 PM IST
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Winds changed the weather; light rain brought relief.
बांदा। मौसम ने बृहस्पतिवार को करवट ली। सुबह से आसमान में बादल छाए रहे और तेज हवाएं चलती रहीं। दिन चढ़ने के साथ बादल घने होते गए। जिले में कई स्थानों पर रिमझिम बारिश भी हुई। इससे मौसम सुहाना और ठंडा रहा।
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गणेश विसर्जन के लिए निकलीं शोभायात्राओं में शामिल श्रद्धालुओं को भी मौसम के बदले मिजाज से राहत मिली। बादल और ठंडी हवाओं के चलते दोपहर में भी गर्मी का असर कम रहा। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को भी आसमान में बादल छाए रहने के साथ बारिश होने की संभावना है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। ब्यूरो
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