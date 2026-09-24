Banda News: पेंशनर्स की मांगों को लेकर 29 को महाधरना

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बांदा/बदौसा। सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की ओर से 29 सितंबर को अशोक लाट, कचहरी में धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। जिलाध्यक्ष पंडित आनंद स्वरूप गौतम ने बताया कि 12 सूत्री मांगों को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा। इसमें पुरानी पेंशन बहाली, पेंशन को आयकर मुक्त करने, आठवें वेतन आयोग का लाभ, 18 माह का कोरोना एरियर और आयुष्मान योजना में इलाज की सीमा 10 लाख रुपये करने की मांग शामिल है। संगठन ने पेंशनर्स से धरने में शामिल होने की अपील की है। (संवाद)