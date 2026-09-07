Banda News: यमुना-केन का जलस्तर घटा, रपटों पर आवागमन अब भी बंद

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यमुना का जलस्तर 94.57 मीटर से घटकर 94.16 मीटर रह गया। केन नदी का जलस्तर भी 97.29 मीटर से घटकर 95.88 मीटर पर पहुंच गया। बुंदेलखंड में पिछले दो दिन से बारिश नहीं हुई है।दिन में धूप निकलने से गर्मी और उमस बढ़ गई है। इससे लोगों को जलभराव और बाढ़ की स्थिति से कुछ राहत मिली है। प्रशासन लगातार जलस्तर पर नजर बनाए हुए है।यमुना और केन के बढ़े जलस्तर के कारण कई रपटों पर आवागमन बंद है। इनमें गौरी-अमारा रपटा, पड़ोहरा-नांदादेव रपटा और सिंधनकलां-तुर्री नाला रपटा शामिल हैं। इन रपटों पर वाहनों और ग्रामीणों की आवाजाही नहीं हो पा रही है।प्रशासन ने पानी का बहाव कम होने तक रोक लगा रखी है। ग्रामीणों को नदी किनारे जाने और बच्चों को दूर रखने के निर्देश दिए गए हैं।