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Banda News: मंगलसूत्र छीनने वाले दो गिरफ्तार, दो फरार

Sat, 24 Oct 2026 11:05 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Sat, 24 Oct 2026 11:05 PM IST
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Two arrested for snatching mangalsutra, two absconding
बांदा। देहात कोतवाली पुलिस ने 19 अक्तूबर को महोखर चौराहे के पास हुई मंगलसूत्र स्नेचिंग का खुलासा किया है।
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पुलिस ने दो आरोपियों प्रकाश और विवेक उर्फ अमित को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से छीना गया मंगलसूत्र और वारदात में इस्तेमाल दो बाइकें बरामद की हैं।
सीओ सिटी सौरभ सिंह ने बताया कि डाड़िन पुरवा निवासी उमाशंकर की पुत्री 19 अक्तूबर को ई-रिक्शा से घर जा रही थीं। महोखर चौराहे के पास अपाचे बाइक सवार तीन बदमाशों ने उनका मंगलसूत्र छीन लिया। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन के पास से प्रकाश और विवेक उर्फ अमित को पकड़ा। ये दोनों मुक्तिधाम क्योटरा के निवासी हैं। उनके दो अन्य साथी अंशु और शाहरुख उर्फ दानिश अभी फरार हैं।


गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि वे बाइक से घूमते थे। सुनसान जगह देखकर ई-रिक्शा में बैठी महिलाओं के मंगलसूत्र और चेन छीनते थे। वारदात में कुल चार आरोपी शामिल थे।
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