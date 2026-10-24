फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Students remain silent when questioned; Commissioner issues warning to the principal.

Banda News: सवालों पर छात्र मौन, आयुक्त ने प्रधानाचार्य को दी चेतावनी

Sat, 24 Oct 2026 11:22 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Sat, 24 Oct 2026 11:22 PM IST
विज्ञापन
Students remain silent when questioned; Commissioner issues warning to the principal.
फोटो-34-स्कूल में छात्रों से सवाल करते आयुक्त अजीत कुमार। स्रोत: प्रशासन
बांदा। कक्षा में पढ़ाई का हाल जानने के लिए आयुक्त ने विद्यार्थियों से सवाल पूछे तो वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इससे विद्यालय में शिक्षण कार्य की गुणवत्ता की हकीकत सामने आ गई।
विज्ञापन

आयुक्त चित्रकूटधाम मंडल अजीत कुमार ने प्रधानाध्यापक को चेतावनी दी और विद्यार्थियों का शैक्षिक स्तर सुधारने के निर्देश दिए। शनिवार को तहसील पैलानी के दोहतरा गांव स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय के निरीक्षण में कक्षा छह का फर्श खराब और विद्युत बल्ब बंद मिले।
विज्ञापन

आयुक्त ने कक्षा की मरम्मत और विद्युत व्यवस्था तत्काल दुरुस्त कराने को कहा। आयुक्त ने विद्यालय परिसर में साफ-सफाई, पेयजल, मध्याह्न भोजन और बच्चों के बैठने के लिए डेस्क की व्यवस्था देखी, जो संतोषजनक मिली। आयुक्त ने दोहतरा स्थित पशु सेवा केंद्र का निरीक्षण किया। केंद्र बंद मिला और भवन भी जर्जर अवस्था में पाया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस पर उन्होंने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, बांदा से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। आयुक्त ने दोहतरा के पंचायत भवन का निरीक्षण किया। परिसर अव्यवस्थित मिलने पर नाराजगी जताते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए।
---
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed