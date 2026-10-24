Banda News: आज आएंगे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष व सदस्य

आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह के नेतृत्व में तीन सदस्यीय दल जिलाधिकारी की ओर से प्रस्तुत आंकड़ों पर चर्चा करेगा। आयोग के सदस्य सुबह 10 से 10:30 बजे तक जिलाधिकारी से चर्चा करेंगे। सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक अन्य पिछड़ा वर्गों की सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर बैठक होगी।दोपहर एक से शाम 4:30 बजे तक का समय आरक्षित रखा गया है। शाम 4:30 बजे आयोग का दल चित्रकूट के लिए रवाना होगा, जहां रात्रि विश्राम निर्धारित है।आयोग में अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह के अलावा सेवानिवृत्त जिला जज बृजेश कुमार, सेवानिवृत्त अपर जिला जज संतोष कुमार विश्वकर्मा, सेवानिवृत्त आईएएस डॉ. अरविंद कुमार चौरसिया और सेवानिवृत्त आईएएस एसपी सिंह सदस्य शामिल हैं। आयोग का 24 से 27 अक्तूबर तक हमीरपुर, बांदा, महोबा और चित्रकूट का भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित है। (संवाद)