Banda News: पिकअप की टक्कर से किशोर की मौत

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पुलिस ने किशोर को जिला अस्पताल पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। किशोर वहां से पैदल जा रहा था तभी यह हादसा हुआ है। ग्रामीणों ने पिकअप को दौड़ा कर कुछ दूरी पर पकड़ लिया। विज्ञापन

शहर कोतवाल बलराम सिंह ने बताया कि किशोर की शिनाख्त नहीं हो सकी है। शव को मोर्चरी में रखाया गया है। वाहन को चालक समेत पकड़ लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने किशोर को जिला अस्पताल पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। किशोर वहां से पैदल जा रहा था तभी यह हादसा हुआ है। ग्रामीणों ने पिकअप को दौड़ा कर कुछ दूरी पर पकड़ लिया।शहर कोतवाल बलराम सिंह ने बताया कि किशोर की शिनाख्त नहीं हो सकी है। शव को मोर्चरी में रखाया गया है। वाहन को चालक समेत पकड़ लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है।

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बांदा। शहर कोतवाली क्षेत्र के मवई बुजुर्ग गांव के बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के पास शनिवार को सुबह तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने 16 वर्षीय किशोर को टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर घायल हो गया। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी।