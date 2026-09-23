Banda News: जल संस्थान की 16 संपत्तियां राजस्व अभिलेख में दर्ज होंगी
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Wed, 23 Sep 2026 11:07 PM IST
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बांदा। जल संस्थान की 16 संपत्तियों को राजस्व अभिलेखों में विभाग के नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अधिशासी अभियंता, जल संस्थान ने तहसीलदार सदर से संपत्तियों को अपने नाम दर्ज कराने के लिए पत्राचार किया है
इनमें गूलरनाका स्थित जल संस्थान के कार्यालय, पुलिस लाइंस के पास महाप्रबंधक आवास, इंदिरा नगर में निर्माणाधीन आवास, विकास भवन पुलिया के पास प्लाट, सीएमओ कार्यालय के पास अधिकारियों-कर्मचारियों के आवास और महोबा रोड भूरागढ़ स्थित महाप्रबंधक कार्यालय व वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शामिल हैं।
इसके अलावा बाम्बेश्वर फिल्टर प्लांट, नरैनी रोड स्थित पंप हाउस, इंदिरा नगर के आवास, पुलिस लाइंस के सामने सीडब्ल्यूआर व पंप हाउस, शहर के विभिन्न कुओं में बने पंप हाउस, इंदिरा नगर और मंडल कारागार के सामने ओवरहेड टैंक व पंप हाउस और मर्दननाका ओवरहेड टैंक भी सूची में हैं। मटौंध स्थित जलकल अभियंता कार्यालय को भी अभिलेखों में दर्ज कराया जाना है।
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इनमें गूलरनाका स्थित जल संस्थान के कार्यालय, पुलिस लाइंस के पास महाप्रबंधक आवास, इंदिरा नगर में निर्माणाधीन आवास, विकास भवन पुलिया के पास प्लाट, सीएमओ कार्यालय के पास अधिकारियों-कर्मचारियों के आवास और महोबा रोड भूरागढ़ स्थित महाप्रबंधक कार्यालय व वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शामिल हैं।
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इसके अलावा बाम्बेश्वर फिल्टर प्लांट, नरैनी रोड स्थित पंप हाउस, इंदिरा नगर के आवास, पुलिस लाइंस के सामने सीडब्ल्यूआर व पंप हाउस, शहर के विभिन्न कुओं में बने पंप हाउस, इंदिरा नगर और मंडल कारागार के सामने ओवरहेड टैंक व पंप हाउस और मर्दननाका ओवरहेड टैंक भी सूची में हैं। मटौंध स्थित जलकल अभियंता कार्यालय को भी अभिलेखों में दर्ज कराया जाना है।
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