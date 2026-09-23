Banda News: जल संस्थान की 16 संपत्तियां राजस्व अभिलेख में दर्ज होंगी

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इनमें गूलरनाका स्थित जल संस्थान के कार्यालय, पुलिस लाइंस के पास महाप्रबंधक आवास, इंदिरा नगर में निर्माणाधीन आवास, विकास भवन पुलिया के पास प्लाट, सीएमओ कार्यालय के पास अधिकारियों-कर्मचारियों के आवास और महोबा रोड भूरागढ़ स्थित महाप्रबंधक कार्यालय व वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शामिल हैं।इसके अलावा बाम्बेश्वर फिल्टर प्लांट, नरैनी रोड स्थित पंप हाउस, इंदिरा नगर के आवास, पुलिस लाइंस के सामने सीडब्ल्यूआर व पंप हाउस, शहर के विभिन्न कुओं में बने पंप हाउस, इंदिरा नगर और मंडल कारागार के सामने ओवरहेड टैंक व पंप हाउस और मर्दननाका ओवरहेड टैंक भी सूची में हैं। मटौंध स्थित जलकल अभियंता कार्यालय को भी अभिलेखों में दर्ज कराया जाना है।