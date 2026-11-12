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Banda News: पुलिया व दो संपर्क मार्गों पर खर्च होंगे 38.50 लाख रुपये

Thu, 12 Nov 2026 11:26 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:26 PM IST
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Rs 38.50 lakh will be spent on a culvert and two approach roads.
बांदा। ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बेहतर बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने दो संपर्क मार्ग पर विशेष मरम्मत और एक पुलिया निर्माण कराया जाएगा। तीनों कार्य पर करीब 38.50 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।
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तहसील बबेरू के मऊ-सिकरियन डेरा संपर्क मार्ग पर 2.800 किलोमीटर में पुलिया बनाई जाएगी। इसके लिए 10 लाख रुपये का बजट निर्धारित है। इसी तरह से बालक बाबा संपर्क मार्ग के किलोमीटर 1.950 पर 9.60 लाख रुपये से विशेष मरम्मत होगी। वहीं सदर तहसील क्षेत्र के मथनाखेड़ा संपर्क मार्ग के किलोमीटर 1.850 पर 18.90 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे और यहां भी मरम्मत का कार्य कराया जाएगा। तीनों कार्याें के लिए दो-दो महीने का समय तय किया गया है। पुलिया निर्माण व सड़क की मरम्मत होने से स्थानीय लोगों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी। संवाद
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