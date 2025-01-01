Banda News: गरीबों का पैसा दे दो, नहीं तो गर्मी उतारकर घर पहुंचा दूंगा

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ऐ विधायक, गरीबों का पैसा उन्हें दे दो, नहीं तो ओमप्रकाश राजभर तुम्हारी गर्मी उतारकर घर पहुंचा देगा। यह बात सोमवार को बबेरू विधानसभा क्षेत्र में आयोजित भागीदारी पार्टी की रैली में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कही।उन्होंने गरीबों के इलाज के लिए सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं का जिक्र करते हुए नेताओं को ललकारा। कृषि उत्पादन मंडी समिति के मैदान में आयोजित महारैली की अध्यक्षता भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति ने की।मुख्य अतिथि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकारों में गरीबों के पैसे का बंदरबांट होता था। गरीबों को आवाज उठाने पर अपमानित होना पड़ता था। अब समय बदल गया है। गरीबों की ताकत कलम है, लेकिन गांवों में दबंग आज भी अपनी ताकत के बल पर कलम का ढक्कन खुलने नहीं दे रहे हैं।उन्होंने कहा कि भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने समाज का झंडा लेकर निकल पड़े हैं। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। झंडा मजबूत होगा तो हर दल में सम्मान मिलेगा।सपा को पिछड़ों का हितैषी बता कहा कि अगर ऐसा है तो सदन से संसद तक और सड़क पर उनकी आवाज उठाएं। कहा कि उन्होंने 27 प्रतिशत आरक्षण को बराबर-बराबर बांटने की मांग की थी। इसके लिए सरकार से इस्तीफा भी दे दिया था।प्रजापति समाज 22 प्रतिशत, उत्पीड़न बर्दाश्तभागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति ने कहा कि बुंदेलखंड में प्रजापति समाज के मतदाताओं की संख्या 22 प्रतिशत से अधिक है। इसके बावजूद दूसरे दलों में टिकट के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। बबेरू विधानसभा क्षेत्र में समाज के लोगों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने 15 दिसंबर को जिला मुख्यालय में विशाल रैली करने का एलान किया।मंत्री को सौंपे दो ज्ञापनमहारैली के दौरान पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर को ग्राम पंचायतों की समस्याओं और विकास संबंधी मांगों को लेकर दो अलग-अलग ज्ञापन भी सौंपे गए। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र कुशवाहा ने 11 मांगों का ज्ञापन दिया।इस मौके पर ग्राम पंचायत अधिकारी अनिल सिंह, अंकित अवस्थी, धर्मेंद्र कुमार, शशि प्रकाश सिंह और अरुण कुमार कुशवाहा मौजूद रहे। वहीं, भाजपा अनुसूचित मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष देवेश कुमार मोनू ने बबेरू के निरीक्षण भवन में मंत्री से मुलाकात कर ग्राम पंचायत परसौड़ा और उसके मजरों बरेठी अस्करन व बछेउरा के विकास के लिए तीन बिंदुओं पर मांग पत्र दिया।इसमें गरीब परिवारों के लिए बरातघर, मुख्य मार्ग से श्मशान घाट तक सड़क, युवाओं के लिए खेल मैदान, मिनी स्टेडियम और ओपन जिम सेंटर बनवाने की मांग शामिल रही। देवेश कुमार मोनू के अनुसार मंत्री ने मांगों को जल्द पूरा कराने का भरोसा दिया।इस मौके पर महेश चंद्र, बृजलाल प्रजापति, अच्छेलाल, केशव प्रसाद प्रजापति, सुहेलदेव पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लल्लूलाल और जिलाध्यक्ष रमेश खेगर मौजूद रहे।