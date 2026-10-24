Banda News: गर्भवती की बिगड़ी हालत, मौत

मरका थाना क्षेत्र के गांव मटेहना निवासी ऋषभ ने बताया कि उनकी बहन फतेहपुर के मानिकपुर निवासी तन्नू (25) दो माह से अपने मायके मटेहना गांव में थी। वह आठ माह की गर्भवती भी थीं। शुक्रवार को दोपहर करीब 12 बजे उसकी अचानक हालत बिगड़ने पर परिजन उसे दिखाने के लिए बबेरू सीएचसी पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।भाई ने बताया कि उसे गैस की समस्या थी। उसके पति रिंकू मजदूरी करते हैं। मरका थानाध्यक्ष सूबेदार बिंद ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। बीमारी की वजह से मौत होना पुष्ट हुआ है। ससुराली कोई आरोप नहीं लगाए इसलिए मायके वालों ने पोस्टमार्टम कराया है।