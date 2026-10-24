Banda News: पीईटी आज, हर पाली में 4392 अभ्यर्थी
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Sat, 24 Oct 2026 11:18 PM IST
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बांदा। जिले में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा 25 और 30 अक्तूबर तथा एक नवंबर को तीन दिन आयोजित होगी। इसके लिए नौ केंद्र निर्धारित किए गए हैं। परीक्षा दो पालियों में होगी। प्रत्येक पाली में 4,392 अभ्यर्थी शामिल होंगे।
रविवार 25 अक्तूबर को होने वाली परीक्षा के मद्देनजर शनिवार को सभी केंद्रों पर कक्ष निरीक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया और उनकी ड्यूटी निर्धारित की गई। परीक्षा केंद्रों में पंडित जेएन डिग्री कॉलेज, पीएमश्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, आदर्श बजरंग इंटर कॉलेज, नगर पालिका बालिका इंटर कॉलेज, खानकाह इंटर कॉलेज, डीएवी इंटर कॉलेज, तिंदवारा इंटर कॉलेज, भागवत प्रसाद एकेडमी और विद्यावती निगम मेमोरियल इंटर कॉलेज शामिल हैं।
पहली पाली सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर तीन से शाम पांच बजे तक होगी। शनिवार को सभी केंद्रों पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। कक्ष निरीक्षकों को परीक्षा संबंधी जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए गए। परीक्षा के नोडल अधिकारी एडीएम मायाशंकर ने बताया कि परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। निर्धारित समय पर परीक्षा कराई जाएगी।
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रविवार 25 अक्तूबर को होने वाली परीक्षा के मद्देनजर शनिवार को सभी केंद्रों पर कक्ष निरीक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया और उनकी ड्यूटी निर्धारित की गई। परीक्षा केंद्रों में पंडित जेएन डिग्री कॉलेज, पीएमश्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, आदर्श बजरंग इंटर कॉलेज, नगर पालिका बालिका इंटर कॉलेज, खानकाह इंटर कॉलेज, डीएवी इंटर कॉलेज, तिंदवारा इंटर कॉलेज, भागवत प्रसाद एकेडमी और विद्यावती निगम मेमोरियल इंटर कॉलेज शामिल हैं।
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पहली पाली सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर तीन से शाम पांच बजे तक होगी। शनिवार को सभी केंद्रों पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। कक्ष निरीक्षकों को परीक्षा संबंधी जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए गए। परीक्षा के नोडल अधिकारी एडीएम मायाशंकर ने बताया कि परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। निर्धारित समय पर परीक्षा कराई जाएगी।
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