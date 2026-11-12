Banda News: 12 साल पुराने चोरी के मामले में चार आरोपी दोषमुक्त

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

- चोरी का माल आरोपियों के कब्जे से बरामद नहीं होना बना आधारअमर उजाला ब्यूरोबांदा। 12 साल पुराने चोरी और सेंधमारी के मामले में अदालत ने चार आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम प्रवीण कुमार सिंह द्वितीय की अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर धर्मपाल सिंह, वरुण प्रताप सिंह, राहुल और अश्वनी सोनी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।मामला कोतवाली नगर क्षेत्र से जुड़ा था। वादी वीरेंद्र कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि नौ जनवरी 2014 की रात कालू कुआं, बबेरू रोड स्थित उमाकांत गुप्त के मकान में किराये पर लिए गए कमरे का ताला तोड़कर चोर अलमारी से सोने-चांदी के जेवरात और नकदी चोरी कर ले गए थे। मकान के पीछे जेपी सीमेंट का कार्यालय स्थित है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की थी।विवेचना के दौरान पुलिस ने हमीरपुर के सिसोलर थाना क्षेत्र के गांव खैर निवासी धर्मपाल सिंह, बांदा के हरदौली घाट स्थित कांशीराम कॉलोनी वरुण प्रताप सिंह, स्वराज कॉलोनी निवासी राहुल और हमीरपुर के थाना मौदहा के गांव टिकरी बुजुर्ग निवासी अश्वनी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। एक अन्य आरोपी के किशोर होने के कारण उसका मामला किशोर न्याय बोर्ड भेजा गया था। वरुण मूल रूप से कौशलपुरी, गुमटी नंबर पांच कानपुर का निवासी है।सुनवाई के दौरान वादी ने स्वीकार किया कि उसने किसी को चोरी करते नहीं देखा था और न ही उसे आरोपियों के बारे में जानकारी थी। अभियोजन पक्ष चोरी का माल आरोपियों के कब्जे से बरामद होना भी साबित नहीं कर सका। विवेचक और पुलिस गवाहों के बयानों से स्पष्ट हुआ कि इस मुकदमे से संबंधित चोरी का कोई सामान आरोपियों से बरामद नहीं हुआ था। किसी अन्य मामले में हुई बरामदगी के आधार पर उन्हें इस मुकदमे में भी आरोपित किया गया था। अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में चारों आरोपियों को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।