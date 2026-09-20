Banda News: ई-रिक्शों से नौ बैटरियां 60 लीटर डीजल चोरी

चोर बैटरियां और डीजल चार पहिया वाहन में लादकर भाग गए। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है।कस्बे से 14 किलोमीटर दूर कठार चौराहे के पास चाय-समोसे की दुकान के सामने खड़े ई-रिक्शे से चोर पांच बैटरियां निकाल ले गए। दुकानदार रामकृपाल गुप्ता ने बताया कि रात करीब 12 बजे चोर ई-रिक्शे को 20 मीटर दूर एकांत स्थान पर ले गए और बैटरियां निकाल लीं।इसी तरह बीरा गांव के खेड़ा मोड़ पर खड़े ई-रिक्शे से चार बैटरियां चोरी कर ली गईं। चोर दुकान के बाहर रखा 60 लीटर डीजल भी ले गए।पीड़ित दुकानदारों ने रात में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। थानाप्रभारी संतोष कुमार ओझा ने बताया कि ई-रिक्शों से बैटरियां चोरी होने की सूचना मिली है। घटनास्थलों की जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है।