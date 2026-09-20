फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Licenses of four medical stores will be cancelled.

Banda News: चार मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस होंगे निरस्त

Sun, 20 Sep 2026 11:23 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:23 PM IST
विज्ञापन
Licenses of four medical stores will be cancelled.
बांदा। कोडीनयुक्त सिरप के अवैध कारोबार के मामले में औषधि विभाग ने कार्रवाई की तैयारी तेज कर दी है।
विज्ञापन

अवैध कारोबार में संलिप्तता के मामले में अतर्रा के तीन और हमीरपुर के एक मेडिकल स्टोर संचालक को नोटिस देकर जवाब मांगा गया था। अब विभाग ने चारों मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। निर्धारित समय बीतने के बाद भी किसी ने जवाब नहीं दिया है।
मामले में हमीरपुर निवासी रवींद्र गुप्ता की तलाश में पुलिस टीम हमीरपुर में छानबीन कर रही है। पुलिस के अनुसार वह बार-बार ठिकाने बदल रहा है, जिससे उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।
विज्ञापन

सहायक आयुक्त औषधि वीरेंद्र कुमार ने बताया कि कोडीनयुक्त सिरप प्रकरण में अतर्रा के तीन और हमीरपुर के एक मेडिकल स्टोर संचालक को नोटिस जारी करके उनसे कारोबार के सिलसिले में जवाब मांगा गया था लेकिन अब तक जवाब नहीं दिया गया है। जवाब नहीं मिलने पर विभाग की ओर से अब चारों मेडिकल स्टोर के लाइसेंस को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने बताया कि प्रकरण में सबसे अहम कड़ी हमीरपुर निवासी रवींद्र गुप्ता है। इसकी तलाश के लिए पुलिस टीम पिछले कई दिन से हमीरपुर व आसपास के इलाके में छानबीन कर रही हैं।
बार-बार जगह बदलने के कारण रवींद्र पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा है। इसके साथ ही अवैध कारोबार के मामले में जेल में बंद पांच आरोपियों से पूछताछ के लिए पुलिस ने रिमांड के लिए प्रार्थना पत्र भी कोर्ट में दाखिल किया है।
जेल में निरुद्ध आरोपियों में अतर्रा निवासी प्रियांशु गुप्ता उर्फ किशन, बिसंडा के नहर पुरवा निवासी धीरेंद्र, अतर्रा निवासी प्रवीण उर्फ लकी, अतर्रा निवासी रोहित पांडेय और हापुड़ निवासी डीसीएम चालक शेखर शामिल हैं।

हमीरपुर निवासी रवींद्र गुप्ता, अतर्रा के प्रियांशु का बहनोई है। रवींद्र गुप्ता की फर्म ओम मेडिकल एजेंसी के नाम पर कोडीनयुक्त सिरप का कारोबार हो रहा था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed