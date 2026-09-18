Banda News: प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर जले आशीर्वाद के दीये

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मंडल अध्यक्ष आदित्य चतुर्वेदी की अध्यक्षता व उपाध्यक्ष संतोष शिवहरे के संयोजन में दीप प्रज्ज्वलित किए गए। चेयरमैन प्रतिनिधि हरीशचंद्र सोनाकर, कमलाकांत द्विवेदी, राजेश चौरसिया व अरुण सोनी सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।वहीं, कालिंजर दुर्ग परिसर में विधायक ओममणी वर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने दीये जलाए। ब्लॉक प्रमुख मनफूल सिंह पटेल, बीडीओ धनराज कोटार्य, राकेश मिश्रा, वीरेंद्र त्रिवेदी, कुलदीप त्रिपाठी, राघवेंद्र त्रिपाठी, संगीता निषाद, नीलांशु त्रिवेदी सहित अन्य मौजूद रहे।बबेरू सीएचसी में रक्तदान शिविर में मंडल अध्यक्ष सौरभ, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष विजय विक्रम सिंह, दिनेश निषाद और रविंद्र सिंह ने रक्तदान किया। जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल, चेयरमैन डॉ. विवेकानंद गुप्ता, अजय सिंह, राकेश कुमार गुप्ता, बच्चा सिंह, ब्लॉक प्रमुख रमाकांत पटेल सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।पैलानी तहसील के बसुधरी गांव में महर्षि वेदव्यास की जन्मस्थली पर दीप प्रज्ज्वलित किए गए। मंदिर के महंत भरत दास, चित्रकूट के महंत जानी दास, इंद्रजीत सिंह, संजय सिंह चंदेल, प्रधान मोतीलाल निषाद, राजू, सभाजीत सिंह सहित ग्रामीण मौजूद रहे।तिंदवारी में कुरसेजा धाम आश्रम, विकासखंड परिसर, अमृत सरोवर, पंचायत भवन और गोशाला में दीप जलाए गए। महंत परमेश्वर दास त्यागी ने दीपदान कराया। बीडीओ सुभाष चंद्र, सहायक समाज कल्याण अधिकारी आलोक कुशवाह, ग्राम विकास अधिकारी अजीत कुमार पाल, ग्राम प्रशासक रामश्री सहित ग्रामीणों ने सहभागिता की।