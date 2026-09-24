Banda News: पौधे उगाने से उत्पाद बेचने तक, छात्रों ने सीखा कमाई का हुनर

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

फ्लोरीकल्चर विभाग के एक्सपीरिएंशियल लर्निंग प्रोग्राम के प्रभारी डॉ. अमित कनोजिया की देखरेख में अंतिम वर्ष के छात्र-छात्राओं ने विश्वविद्यालय परिसर में सजावटी, पुष्पीय और व्यावसायिक पौधों की नर्सरी तैयार की। गर्मी में लगाए जाने वाले गेंदा, कॉसमॉस, सेलोशिया, जिनिया, सूरजमुखी और कोचिया की पौध तैयार की गई। बोगेनवेलिया, फाइकस, तुलसी, कनेर और गुड़हल जैसे बहुवर्षीय पौधों की कटिंग भी तैयार की गई। इसके बाद विद्यार्थियों ने बांदा शहर में जाकर इनकी मार्केटिंग और बिक्री की।छात्रों ने फूलों से हर्बल गुलाल, हर्बल टी, सूखे फूलों से ईयररिंग्स, चाभी के छल्ले, फ्लोरल फ्रेम और धूपबत्ती समेत कई उत्पाद तैयार किए। इनकी पैकेजिंग, सजावट और मार्केटिंग भी विद्यार्थियों ने खुद की। फ्लोरीकल्चर विभागाध्यक्ष डॉ. अजय कुमार सिंह ने बताया कि इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल डिग्री तक सीमित रखना नहीं, बल्कि उन्हें रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए तैयार करना है।