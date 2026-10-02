Banda News: किसान की चेकडैम में डूबने से मौत

रात में वह घर नहीं पहुंचे तो परिजन ने उनकी खोजबीन की लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। शुक्रवार को सुबह शव चेकडैम में उतराता मिला। कमासिन थाना क्षेत्र के गांव लाखीपुर निवासी अरविंद ने बताया कि उसके बाबा रामनरेश (42) बृहस्पतिवार को दोपहर खेत देखने गए थे।रास्ते में चेकडैम को वह पार कर रहे थे तभी उनका पैर फिसल जाने से वह डूब गए। उनके तीन पुत्र हैं। वह खेती किसानी करते थे। घर में पत्नी गिरजा देवी बेहाल हैं। इंस्पेक्टर संतोष ओझा ने बताया कि चेकडैम में डूबकर मौत हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। (संवाद)