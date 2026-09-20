Banda News: वृद्धा की मौत में अपनों पर शक, संदिग्धों से पूछताछ

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पुलिस ने कुछ संदिग्धों से पूछताछ शुरू की है। प्रारंभिक जांच में पुलिस को वारदात के पीछे नशे या किसी खुन्नस की आशंका है। पुलिस जल्द घटना का खुलासा करने का दावा कर रही है।खम्हौरा निवासी किशोरी यादव (70) को शुक्रवार देर शाम रास्ता पूछने के बहाने नकाबपोश बदमाश ने लात-घूंसों से पीटा था। महिला के बेहोश होने पर उसकी नाक का फूल लेकर आरोपी भाग गया था। होश आने पर महिला करीब 200 मीटर तक चली, फिर बेहोश होकर गिर गई। पड़ोसी की सूचना पर परिजन उसे सीएचसी ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।पोस्टमार्टम में शरीर पर अंदरूनी चोटें और गला दबाने से मौत की पुष्टि हुई। अंतिम संस्कार के बाद विधवा बहू सरोज ने कोतवाली में गैर इरादतन हत्या की तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने घटनास्थल की करीब दो घंटे तक जांच की, लेकिन कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला।पुलिस के अनुसार, गमछे से चेहरा ढकने और वारदात के तरीके को देखते हुए किसी परिचित के शामिल होने की आशंका से भी जांच की जा रही है। एसपी पलाश बंसल ने बताया कि संदिग्धों से पूछताछ चल रही है। घटना नशे या खुन्नस में किए जाने की आशंका है। जल्द खुलासा किया जाएगा।