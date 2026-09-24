Banda News: जिला जज, डीएम और एसपी ने किया मंडल कारागार का औचक निरीक्षण
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:31 PM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:31 PM IST
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बांदा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अल्पना सिंह, जिलाधिकारी अमित आसेरी और पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने बृहस्पतिवार को मंडल कारागार का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बैरक, अस्पताल, भोजनालय, रसोईघर और सुरक्षा पोस्टों का जायजा लिया। बंदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और साफ-सफाई भी परखी।
जिला जज ने बंदियों से संवाद कर उनकी विधिक समस्याएं जानीं। आर्थिक कारणों से अधिवक्ता न कर पाने वाले बंदियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी बंदी को विधिक सहायता मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए। डीएम अमित आसेरी ने जेल में साफ-सफाई, शुद्ध पेयजल और मौसमी बीमारियों से बचाव के पुख्ता इंतजाम रखने को कहा। जेल अस्पताल में भर्ती बंदियों से बातचीत कर उपचार और दवाओं की उपलब्धता की जानकारी ली। एसपी पलाश बंसल ने आंतरिक और बाहरी सुरक्षा व्यवस्था देखी। सीसीटीवी निगरानी और चेकिंग प्वाइंटों पर तैनात कर्मियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। संवाद
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जिला जज ने बंदियों से संवाद कर उनकी विधिक समस्याएं जानीं। आर्थिक कारणों से अधिवक्ता न कर पाने वाले बंदियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी बंदी को विधिक सहायता मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए। डीएम अमित आसेरी ने जेल में साफ-सफाई, शुद्ध पेयजल और मौसमी बीमारियों से बचाव के पुख्ता इंतजाम रखने को कहा। जेल अस्पताल में भर्ती बंदियों से बातचीत कर उपचार और दवाओं की उपलब्धता की जानकारी ली। एसपी पलाश बंसल ने आंतरिक और बाहरी सुरक्षा व्यवस्था देखी। सीसीटीवी निगरानी और चेकिंग प्वाइंटों पर तैनात कर्मियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। संवाद
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