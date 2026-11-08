Banda News: नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु

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दीपावली पर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के साथ दिवारी नृत्य करने वाले दलों की भी बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। बुंदेली लोक परंपरा को जीवंत रखते हुए दिवारी नृत्य करने वाले कलाकार मोरपंख लेकर कालिंजर पहुंचे। इससे मंदिर परिसर में धार्मिक आस्था के साथ लोकसंस्कृति की भी अनूठी छटा देखने को मिली। विज्ञापन

दीपावली पर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के साथ दिवारी नृत्य करने वाले दलों की भी बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। बुंदेली लोक परंपरा को जीवंत रखते हुए दिवारी नृत्य करने वाले कलाकार मोरपंख लेकर कालिंजर पहुंचे। इससे मंदिर परिसर में धार्मिक आस्था के साथ लोकसंस्कृति की भी अनूठी छटा देखने को मिली।

कालिंजर। दीपावली के पावन पर्व पर कालिंजर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर में रविवार को सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। दूर-दराज के क्षेत्रों से पहुंचे भक्तों ने भगवान नीलकंठ महादेव के दर्शन कर पूजा-अर्चना की और दीपदान किया।