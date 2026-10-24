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Banda News: बालक को सांप ने डसा, मौत

Sat, 24 Oct 2026 11:06 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Sat, 24 Oct 2026 11:06 PM IST
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Child bitten by a snake, dies
तिंदवारी (बांदा)। दीवार पर बने आले (ताख) से सामान निकालने के दौरान आठ वर्षीय बालक को सांप ने डस लिया। इससे बालक की मौत हो गई।
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तिंदवारी थाना क्षेत्र के जौहरपुर गांव के तिलका डेरा निवासी रामू ने बताया कि उसके आठ वर्षीय पुत्र विवेक वर्मा को शुक्रवार की शाम सांप ने डस लिया। परिजन उसे इलाज के लिए पीएचसी ले गए। वहां से डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

वह तीन भाइयों में सबसे बड़ा था। घटना से मां आरती का रो-रोकर बुरा हाल है। पिता मजदूरी करते हैं। थानाध्यक्ष संदीप सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। (संवाद)
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