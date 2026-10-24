Banda News: तालाब में मिला राजमिस्त्री का शव, हत्या की आशंका
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Sat, 24 Oct 2026 11:17 PM IST
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अतर्रा (बांदा)। घर से निकले राजमिस्त्री का शव तालाब में उतराता मिला। घटनास्थल से काफी दूर उसकी चप्पल पड़ी मिलीं। परिजन ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं, पुलिस नशे में तालाब में डूबने की बात कह रही है।
अतर्रा कोतवाली क्षेत्र के गांव बल्लान के माड़ी पुरवा निवासी अमित ने बताया कि उसके चाचा कल्लू उर्फ पल्लू (50) राजमिस्त्री थे। शुक्रवार की देर शाम वह घर से बिना बताए निकल गए थे। रात भर घर नहीं लौटे। शनिवार को सुबह घर से करीब एक किलोमीटर दूर स्थित तालाब में उतराता मिला। ग्रामीणों ने देखा तो परिजन को जानकारी दी। परिजन ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकलवाया। घटनास्थल से काफी दूरी पर उसकी चप्पल पड़ी मिली।
भतीजे ने बताया कि वह तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। उनकी पत्नी समरिया की बीमारी के चलते पांच साल पहले मौत हो गई थी। उनके दो पुत्रियां हैं। वह अपने बड़े भाई राममिलन के साथ रहते थे। वह नशे के आदी थे। भतीजे ने हत्या की आशंका जताई है,
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सीओ अतर्रा अमरनाथ गुप्ता ने बताया कि प्रथम दृष्टया तालाब में डूबकर मौत हुई है। वह नशे के आदी थे। घटना की जांच की जा रही है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।
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अतर्रा कोतवाली क्षेत्र के गांव बल्लान के माड़ी पुरवा निवासी अमित ने बताया कि उसके चाचा कल्लू उर्फ पल्लू (50) राजमिस्त्री थे। शुक्रवार की देर शाम वह घर से बिना बताए निकल गए थे। रात भर घर नहीं लौटे। शनिवार को सुबह घर से करीब एक किलोमीटर दूर स्थित तालाब में उतराता मिला। ग्रामीणों ने देखा तो परिजन को जानकारी दी। परिजन ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकलवाया। घटनास्थल से काफी दूरी पर उसकी चप्पल पड़ी मिली।
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भतीजे ने बताया कि वह तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। उनकी पत्नी समरिया की बीमारी के चलते पांच साल पहले मौत हो गई थी। उनके दो पुत्रियां हैं। वह अपने बड़े भाई राममिलन के साथ रहते थे। वह नशे के आदी थे। भतीजे ने हत्या की आशंका जताई है,
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सीओ अतर्रा अमरनाथ गुप्ता ने बताया कि प्रथम दृष्टया तालाब में डूबकर मौत हुई है। वह नशे के आदी थे। घटना की जांच की जा रही है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।