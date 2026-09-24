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Banda News: बैंक कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, पांच दिवसीय बैंकिंग लागू करने की मांग

Thu, 24 Sep 2026 11:26 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:26 PM IST
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Bank employees staged a protest, demanding the implementation of a five-day banking week
फोटो-29-मांगों को लेकर प्रदर्शन करते बैंक कर्मचारी। स्रोत: यूनियन
फोटो-29-मांगों को लेकर प्रदर्शन करते बैंक कर्मचारी। स्रोत:
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= 28 से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय हड़ताल के समर्थन में जुटे कर्मचारी
अमर उजाला ब्यूरो
बांदा। बैंक कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (यूएफबीयू) की जिला इकाई ने बुधवार शाम पंजाब नेशनल बैंक की छावनी शाखा के सामने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने समेत अन्य मांगों को लेकर नारेबाजी की।
प्रदर्शन शाम करीब 5:30 बजे शुरू हुआ। इसमें जिले में कार्यरत बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। जिला मंत्री एवं प्रदर्शन संयोजक रावेन्द्र कुमार शुक्ला ने कहा कि बैंक कर्मचारियों और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के बीच हुए समझौतों के बावजूद पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू नहीं की गई है। इसे लेकर कर्मचारियों में नाराजगी है।
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उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में समयानुसार बढ़ोतरी, पेंशन में डीए की समानता, बैंकों में कर्मचारी व अधिकारी निदेशकों की नियुक्ति समेत अन्य मांगें भी लंबित हैं। यूनियन ने 28, 29 और 30 सितंबर को प्रस्तावित तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल तथा 26 अक्तूबर से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल को सफल बनाने का आह्वान किया।
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यूएफबीयू की तीन दिवसीय हड़ताल 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित है। पांच दिवसीय बैंकिंग लागू करना वर्तमान में प्रमुख लंबित मांग है। प्रदर्शन में रावेन्द्र कुमार शुक्ला, नरेंद्र कश्यप, कुलदीप यादव, आशिफ नजमी, शशिकांत गुप्ता, अरुण अंबेडकर, दीपक गुप्ता मौजूद रहे।
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