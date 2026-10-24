Banda News: बांदा-टांडा हाईवे... 30 मीटर सड़क के गड्ढे बने नासूर

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सड़क पर गहरे गड्ढे और जलभराव के कारण आए दिन वाहन फंसते और पलटते हैं। हालात यह हैं कि कई बार वाहनों के पलटने या फंसने से सात-आठ घंटे तक यातायात बाधित रहता है। इसके बावजूद नासूर बने सड़क के गड्ढों को भरने की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो रहा है।शनिवार सुबह करीब सात बजे बांदा-फतेहपुर-टांडा राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रकाश गैरेज के पास ईंटों से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली गहरे गड्ढे में फंस गई। इससे हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं। करीब तीन किलोमीटर लंबा जाम लगने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ी।जाम बढ़ने पर कुछ वाहन चालक तिंदवारी-पपरेंदा मार्ग से निकलने लगे। काफी मशक्कत के बाद बुलडोजर की मदद से ट्रॉली को हटवाया गया। इसके बाद एक तरफ से यातायात चालू हो सका और वाहन रेंगते हुए निकले।इससे पहले शुक्रवार को भूसे से लदी ट्रॉली पलटने से जाम लगा था। 24 सितंबर को भी ट्रॉली पलटने के कारण यातायात बाधित हुआ था। लगातार ऐसी घटनाओं से हाईवे पर सफर करने वालों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। गड्ढों में पानी भरा होने से वाहन चालकों को सड़क की गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता। बड़े वाहन फंसने पर दूसरे वाहनों का निकलना भी मुश्किल हो जाता है।स्थानीय लोगों ने बताया कि गड्ढों को भरने के लिए कई बार शिकायत की गई, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हुआ। बीते माह एक बार गड्ढों में डस्ट डलवाई गई थी, लेकिन वाहनों के टायरों के साथ डस्ट धीरे-धीरे हट गई। अब सड़क फिर बदहाल है।नगर पंचायत अध्यक्ष सुधा साहू ने बताया कि अधिशासी अधिकारी से कई बार गड्ढे भरवाने के लिए कहा गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। सड़क पर जलभराव के चलते आए दिन वाहन चालकों के बीच विवाद और मारपीट की स्थिति भी बन जाती है।जाम से लोगों की दिनचर्या प्रभाविततिंदवारी में हाईवे पर लगने वाला जाम सिर्फ लंबी दूरी के यात्रियों की परेशानी नहीं है, बल्कि कस्बे के लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित करता है। सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लगने से स्थानीय लोगों को आने-जाने में दिक्कत होती है। जरूरी काम से निकलने वाले लोगों को भी जाम में फंसने का डर बना रहता है। स्कूल जाने वाले बच्चों, दुकानदारों और मरीजों को लेकर निकलने वाले परिजन की परेशानी बढ़ जाती है। गड्ढों में वाहन फंसने या ट्रॉली पलटने पर रास्ता देर तक बंद रहता है।एनएचएआई रायबरेली के अधीन है तिंदवारी का हिस्साबांदा-टांडा हाईवे पर तिंदवारी क्षेत्र में सड़क की बदहाली की एक वजह निगरानी की समस्या भी है। इस हिस्से की जिम्मेदारी एनएचएआई रायबरेली के अधीन है। स्थानीय स्तर पर सड़क की स्थिति पर निगरानी और मरम्मत के लिए समन्वय में दिक्कत आती है। वहीं, सड़क के आसपास पानी का लगातार लीकेज होने से भी गड्ढे बढ़ रहे हैं। जलभराव के कारण सड़क की सतह कमजोर हो रही है और वाहनों की आवाजाही से गड्ढे और गहरे होते जा रहे हैं। इसके चलते हाईवे पर बार-बार वाहन फंसने और जाम लगने की समस्या बनी हुई है।राहगीर बोले-लंबा जाम लग जाता हैइस मार्ग से रोजाना निकलना मुश्किल हो गया है। गड्ढों में वाहन फंसने पर दोनों ओर लंबा जाम लग जाता है। कई बार जरूरी काम से निकले लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है।-राजेश सिंह पटेल।गड्ढों में ट्रैक्टर-ट्रॉली फंसने और पलटने से बार-बार रास्ता बंद होता है। थोड़ी-बहुत डस्ट डालने से समस्या दूर नहीं होगी। सड़क को दुरुस्त कर जलनिकासी की व्यवस्था करनी जरूरी है।-डॉ. अनिल विश्वकर्मा।वर्जनतिंदवारी क्षेत्र का हाईवे एनएचएआई रायबरेली के अधीन आता है। वहां की टीम को सूचित किया गया है, काम भी किया जा रहा है, लेकिन वहां पानी लीकेज होने के कारण बिटुमिन काम नहीं करता है। दशहरे पर ही मरम्मत कराई गई थी। स्थायी समाधान निकालने के लिए भी प्रयास चल रहे हैं।-मनोज कुमार पांडेय, अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड बांदा।स्टेट हाईवे पर गड्ढों में भरा पानीअतर्रा। अतर्रा-नरैनी मार्ग पर चिमनी पुरवा और गर्गन पुरवा के पास सड़क पर बने गड्ढे राहगीरों के लिए मुसीबत बने हैं। गड्ढों में पानी भरा होने से स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों को आवागमन में परेशानी हो रही है।बाइक सवारों और सवारियों से भरे वाहनों के चालकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी धीरेंद्र कुमार और पवन गर्ग ने बताया कि सड़क पर बने गड्ढों से हादसों की आशंका बनी रहती है। स्थानीय लोगों ने गड्ढों को भरवाकर सड़क दुरुस्त कराने की मांग की है। (संवाद)