Banda News: नृत्य प्रतियोगिता में अटलावासी विद्यालय ने मारी बाजी

विज्ञापन

= एकल नृत्य में आरना गुप्ता द्वितीय व अनन्या तृतीय स्थान पर रहींसंवाद न्यूज एजेंसीबांदा। माटी कला एवं खादी महोत्सव में बुधवार को आयोजित एकल और सामूहिक नृत्य प्रतियोगिताओं में छात्र-छात्राओं ने अपनी प्रतिभा दिखाई। सामूहिक नृत्य प्रतियोगिता में अटलावासी विद्यालय अछरौड़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।नटराज विद्यालय द्वितीय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बड़ोखर खुर्द तृतीय स्थान पर रहा। वहीं एकल नृत्य प्रतियोगिता में आराध्या ने प्रथम, आरना गुप्ता ने द्वितीय और अनन्या ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिताओं में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय महुआ, नटराज विद्यालय, डीआर पब्लिक स्कूल की छात्राएं सलोनी व नम्रता और संत तुलसी पब्लिक स्कूल की मान्यता सिंह सहित अन्य प्रतिभागियों ने भी प्रस्तुतियां दीं। बच्चों की प्रस्तुतियों को दर्शकों ने खूब सराहा। कार्यक्रम का संचालन दीनदयाल सोनी ने किया।महोत्सव के चौथे दिन मेले में भी लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने मिट्टी से बने आकर्षक और उपयोगी उत्पादों, खादी वस्त्रों की जमकर खरीदारी की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जॉइंट मजिस्ट्रेट रेखा सियाक और तहसीलदार सदर ने विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया। दस दिवसीय महोत्सव के माध्यम से स्थानीय शिल्पकारों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री का अवसर मिल रहा है।