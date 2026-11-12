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Banda News: एक और मरीज को डेंगू, जिला अस्पताल में कराया भर्ती

Thu, 12 Nov 2026 11:24 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:24 PM IST
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Another patient contracts dengue; admitted to the district hospital.
बांदा। जिले में डेंगू का एक और मरीज मिला है। बृहस्पतिवार को जिला अस्पताल में पैलानी थाना क्षेत्र के सिंधनकला निवासी ज्ञान सिंह (24) को डेंगू की पुष्टि होने पर भर्ती कराया गया। इसके साथ ही जिले में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 73 हो गई है। इनमें सरकारी अस्पतालों की जांच में 64 और निजी जांच में नौ मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। जिला मलेरिया अधिकारी पूजा अहिरवार ने बताया कि डेंगू प्रभावित मोहल्लों और ग्रामीण क्षेत्रों में नगर पंचायत व ग्राम पंचायत के सहयोग से अभियान चलाया जा रहा है। संवाद
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