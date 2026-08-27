Banda News: 20 किलो बर्फी नष्ट कराई 103 किलो सरसों तेल सीज

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-रक्षाबंधन पर्व को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, खोया भी नष्ट करायासंवाद न्यूज एजेंसीबांदा। रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने विशेष अभियान चलाया। बुधवार को टीम ने कई मिठाई और खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर मिलावट पर कार्रवाई की।सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय के नेतृत्व में टीम ने अशोक लाट तिराहे के पास एक पिकअप वाहन की जांच की। वाहन में बिक रही डोडा बर्फी और दूध बर्फी के नमूने लिए गए। डोडा बर्फी खाने योग्य न पाए जाने पर करीब 20 किलो मिठाई मौके पर ही नष्ट कर दी गई। यह मिठाई अतर्रा के राजू बघेल के प्रतिष्ठान से लाई गई थी, जिसका एफएसएसएआई पंजीकरण भी था। इसके बाद, टीम ने अवंती नगर स्थित आरोहना एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के भंडार गृह का निरीक्षण किया।यहां खुले सरसों के तेल का नमूना लिया गया और सात टीन में रखा 103 किलो तेल सीज कर दिया गया। इस तेल की अनुमानित कीमत 18,540 रुपये थी, जिसे प्रबंधक शिवप्रकाश पांडेय की अभिरक्षा में दिया गया। बाबूलाल चौराहा स्थित गुप्ता स्वीट भंडार और चौरसिया मिष्ठान भंडार सहित अन्य कई प्रतिष्ठानों की भी जांच की गई। वहीं, 25 अगस्त को कैथी बाजार खोया मंडी से जब्त 20 किलो खोया भी नष्ट किया गया, क्योंकि उसे लेने कोई व्यापारी नहीं पहुंचा। खाद्य सुरक्षा टीम ने सभी प्रतिष्ठान संचालकों को मिलावट रहित खाद्य पदार्थ बेचने और साफ-सफाई रखने के निर्देश दिए।