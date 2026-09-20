Banda News: बरियारपुर बांध से छोड़ा 1200 क्यूसेक पानी

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अधिशासी अभियंता राजेश कुमार ने बताया कि किसानों की मांग के आधार पर नहर में 1200 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। केन कैनाल और निचले क्षेत्र में पानी की मांग बढ़ने पर इसकी मात्रा भी बढ़ाई जा सकती है।किसानों धर्मराज, सत्येंद्र, जीवा, लोकेंद्र और राशिद ने बताया कि धान की फसल की सिंचाई के लिए पानी की जरूरत थी। बारिश के बाद खेतों में नमी कम होने से फसल में कीट लगने की समस्या भी सामने आ रही थी। नहर में पानी आने से धान की सिंचाई हो सकेगी और फसल को लाभ मिलेगा।