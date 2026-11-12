यूपी: बलरामपुर में नाली के विवाद में लाठियों से पीटकर बुजुर्ग की हत्या, छह घायल; जमीन को लेकर हुआ था विवाद

खेत में नाली का पानी जाने को लेकर बृहस्पतिवार सुबह करीब नौ बजे दो पक्षों के बीच शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया।

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मारपीट में 86 वर्षीय राम पियारे यादव की मौत हो गई, जबकि चार महिलाओं समेत छह लोग घायल हो गए। घायलों में दीपक कुमार (31), कलावती (48), रीना यादव (28), सावित्री यादव (40), सुशीला (35) और मौसम (20) शामिल हैं। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है।घटना क्षेत्र के रजिया हरनीडीह गांव की है। मृतक के भतीजे दीपक कुमार यादव की तहरीर पर पुलिस ने आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। दीपक कुमार ने बताया कि उनके परिवार के बुजुर्ग राम पियारे यादव के खेत की नाली का पानी रामदेव यादव के खेत में जा रहा था। इसी बात को लेकर रामदेव यादव से विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते मामला बढ़ गया और आरोपियों ने हमला कर दिया।आरोप है कि रामदेव यादव, रामकिशन यादव, रामकरन यादव, हेमंत यादव, जितेंद्र यादव, ओमप्रकाश यादव, सुभाष यादव और हिमांशु यादव उनके घर में घुस आए और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर उन्होंने लोहे की रॉड और लाठी-डंडों से परिवार के लोगों पर हमला कर दिया। हमले में राम पियारे यादव गंभीर रूप से घायल हो गए।परिवार के लोग उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उतरौला ले गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें बलरामपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बाद में बहराइच ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई।वहीं, मारपीट में घायल अन्य लोगों का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उतरौला में कराया गया। दीपक कुमार ने आरोप लगाया कि हमलावर परिवार के लोगों को जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए। बुजुर्ग की मौत के बाद परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। सीओ डॉ. जितेंद्र कुमार ने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है। आरोपियों की तलाश के लिए एक-दो टीमें लगाई गई हैं।