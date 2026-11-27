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जानकारी के अनुसार, कोतवाली देहात क्षेत्र के घुघुलपुर निवासी चालक जनक लाल शुक्रवार शाम करीब चार बजे बेला घाट तौल केंद्र से गन्ना लादकर चीनी मिल के लिए निकला था। रमवापुर महदेइया के पास पहुंचते ही ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे के बाद ट्रॉली में लदा गन्ना सड़क किनारे बिखर गया। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।सीडीओ गन्ना सत्येंद्र पाठक ने बताया कि बेला घाट तौल केंद्र की ट्रॉली पलटने की सूचना मिली है। बिखरे हुए गन्ने को दूसरे वाहन पर लदवाकर चीनी मिल भेजने की व्यवस्था की जा रही है। वहीं, सीओ अभिषेक सिंह ने बताया कि हादसे में चालक सुरक्षित है। मामले को लेकर पुलिस को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।