Balrampur News: ओवरलोड गन्ने से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, चालक सुरक्षित
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Fri, 27 Nov 2026 11:05 PM IST
विज्ञापन
महराजगंज तराई। बेला घाट से गन्ना लादकर जा रही एक ट्रैक्टर-ट्रॉली शुक्रवार शाम रमवापुर महदेइया के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। बताया जा रहा है कि ट्रॉली पर क्षमता से अधिक गन्ना लदा होने के कारण हादसा हुआ। दुर्घटना में चालक बाल-बाल बच गया।
जानकारी के अनुसार, कोतवाली देहात क्षेत्र के घुघुलपुर निवासी चालक जनक लाल शुक्रवार शाम करीब चार बजे बेला घाट तौल केंद्र से गन्ना लादकर चीनी मिल के लिए निकला था। रमवापुर महदेइया के पास पहुंचते ही ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे के बाद ट्रॉली में लदा गन्ना सड़क किनारे बिखर गया। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।
सीडीओ गन्ना सत्येंद्र पाठक ने बताया कि बेला घाट तौल केंद्र की ट्रॉली पलटने की सूचना मिली है। बिखरे हुए गन्ने को दूसरे वाहन पर लदवाकर चीनी मिल भेजने की व्यवस्था की जा रही है। वहीं, सीओ अभिषेक सिंह ने बताया कि हादसे में चालक सुरक्षित है। मामले को लेकर पुलिस को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
जानकारी के अनुसार, कोतवाली देहात क्षेत्र के घुघुलपुर निवासी चालक जनक लाल शुक्रवार शाम करीब चार बजे बेला घाट तौल केंद्र से गन्ना लादकर चीनी मिल के लिए निकला था। रमवापुर महदेइया के पास पहुंचते ही ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे के बाद ट्रॉली में लदा गन्ना सड़क किनारे बिखर गया। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।
विज्ञापन
सीडीओ गन्ना सत्येंद्र पाठक ने बताया कि बेला घाट तौल केंद्र की ट्रॉली पलटने की सूचना मिली है। बिखरे हुए गन्ने को दूसरे वाहन पर लदवाकर चीनी मिल भेजने की व्यवस्था की जा रही है। वहीं, सीओ अभिषेक सिंह ने बताया कि हादसे में चालक सुरक्षित है। मामले को लेकर पुलिस को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन