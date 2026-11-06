Balrampur News: नगर पालिका अध्यक्ष ने सफाईकर्मियों को किया सम्मानित

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नगर पालिका अध्यक्ष ने सफाई, प्रकाश व्यवस्था और जलापूर्ति से जुड़े कर्मचारियों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि नगर की स्वच्छता, मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता और विकास कार्यों को गति देने में पालिका कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनके परिश्रम और कर्तव्यनिष्ठा के चलते ही नगरवासियों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि नगर का विकास नगर पालिका परिवार के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है।उन्होंने कहा कि त्योहार आपसी प्रेम, भाईचारे और सामाजिक सद्भाव का संदेश देते हैं। ऐसे आयोजन कर्मचारियों का उत्साह बढ़ाने के साथ ही आपसी सौहार्द को भी मजबूत करते हैं।समारोह में सभासदों, भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों, सेक्टर संयोजकों और बूथ अध्यक्षों को भी मिष्ठान एवं उपहार देकर सम्मानित किया गया। अंत में नगर पालिका अध्यक्ष ने धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की शुभकामनाएं देते हुए नगरवासियों के सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की।