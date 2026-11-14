Balrampur News: अर्द्धवार्षिक परीक्षा से पहले परखी गई विद्यार्थियों की शैक्षिक क्षमता

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जिले के 1815 परिषदीय विद्यालयों में 17 नवंबर से अर्द्धवार्षिक परीक्षा शुरू होगी। कक्षा एक से आठ तक के करीब दो लाख दस हजार विद्यार्थी मौखिक और लिखित परीक्षाओं में शामिल होंगे। परीक्षा की तैयारी को लेकर चलाए गए विशेष अभियान के दौरान शिक्षकों ने हिंदी, गणित, अंग्रेजी और पर्यावरण अध्ययन समेत विभिन्न विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे। विद्यार्थियों से मौखिक और लिखित दोनों माध्यमों से सवाल किए गए। उनके जवाबों के आधार पर विषयवार शैक्षिक स्तर का मूल्यांकन किया गया। जिन विषयों में बच्चों को अधिक कठिनाई हुई, उनमें अतिरिक्त अभ्यास कराया गया।कंपोजिट विद्यालय टेगनवार में शिक्षक हीरालाल ने विद्यार्थियों को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए नियमित पढ़ाई, समय प्रबंधन और प्रश्नों को ध्यानपूर्वक हल करने के तरीके बताए। वहीं, उच्च प्राथमिक विद्यालय रमवापुर कला में शिक्षक रविकांत चौधरी ने बच्चों को पाठ्यक्रम का दोहराव करने और कठिन सवालों का बार-बार अभ्यास करने की सलाह दी।बीईओ श्रीदत्तगंज अशोक कुमार पाठक ने बताया कि परीक्षा से पहले बच्चों की शैक्षिक क्षमता का आकलन करना जरूरी है। इससे उनकी कमजोरियों की पहचान कर समय रहते सुधार किया जा सकता है। केवल परीक्षा की तैयारी कराना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि बच्चों में विषयों की समझ विकसित करना भी जरूरी है। नियमित अभ्यास और व्यक्तिगत मार्गदर्शन से विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर में सुधार किया जा सकता है।