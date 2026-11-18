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जिले में हर साल गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं। इस वर्ष भी 22, 23 और 24 नवंबर को हरैया सतघरवा, पचपेड़वा, तुलसीपुर और गैसड़ी ब्लॉक के गांवों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीमें पहुंचेंगी। स्वास्थ्य शिविरों में लखनऊ के डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के अलावा मध्य प्रदेश और कश्मीर के चिकित्सा संस्थानों के विशेषज्ञ चिकित्सक शामिल होंगे।गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा के सचिव डॉ. विकल्प मिश्र ने बताया कि 22 और 23 नवंबर को गांवों में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। वहीं, 24 नवंबर को देवीपाटन मंदिर परिसर में मेगा शिविर का आयोजन होगा। इसमें विशेषज्ञ चिकित्सक मरीजों की जांच और उपचार करेंगे।बैठक कर तैयारियों की हुई समीक्षागुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा के सफल आयोजन के लिए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसमें सेवा यात्रा के जिलाध्यक्ष डॉ. शरद सिंह और जिला सचिव डॉ. विकल्प मिश्र ने स्वास्थ्य शिविरों की तैयारियों की समीक्षा की।डॉ. विकल्प मिश्र ने बताया कि सेवा यात्रा के तहत वंचित परिवारों को अपने क्षेत्र में ही बेहतर स्वास्थ्य जांच और उपचार की सुविधा मिल सकेगी। बैठक में उमाकांत बॉबी पांडेय, जितेंद्र, शिवम, अवधेश, विजय, विभाग प्रचारक प्रवीण और जिला प्रचारक जितेंद्र आदि मौजूद रहे।