Balrampur News: मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय में सेमेस्टर परीक्षा के फॉर्म 18 तक होंगे जमा

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परीक्षा नियंत्रक दिनेश कुमार मौर्य ने बताया कि स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के छात्र-छात्राओं के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए समर्थ पोर्टल पर 13 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। सभी विद्यार्थियों को 18 नवंबर तक अनिवार्य रूप से परीक्षा फॉर्म भरने के साथ निर्धारित शुल्क भी जमा करना होगा। निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन नहीं करने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल होने में परेशानी हो सकती है।विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देश दिया है कि वे अपने स्तर से विद्यार्थियों को समय पर परीक्षा फॉर्म भरने के लिए जागरूक करें। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उसकी हार्डकॉपी संबंधित महाविद्यालय में जमा करनी होगी। महाविद्यालयों को सभी विद्यार्थियों के परीक्षा फॉर्म और शुल्क जमा होने की पुष्टि करते हुए चालान एवं रसीद की सत्यापित प्रति 21 नवंबर तक परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी।परीक्षा नियंत्रक ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा फॉर्म भरने के बाद महाविद्यालय स्तर से पाठ्यक्रम एवं अन्य विवरणों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकेगा। ऐसे में विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा फॉर्म भरते समय सभी जानकारियां सावधानीपूर्वक जांच लें और उसके बाद ही फॉर्म जमा करें।