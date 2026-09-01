Balrampur News: लाइन शिफ्टिंग के लिए चार घंटे गुल रही बिजली

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सिविल लाइन मोहल्ले में सड़क चौड़ीकरण के चलते जिला पंचायत चौराहा से ब्लॉक होते हुए स्टेडियम तक विद्युत लाइन शिफ्टिंग का काम कराया गया। इसके कारण पीपल तिराहा, सरयू नहर कॉलोनी, दीक्षित कॉलोनी, नीलकोठी और अचलापुर के आसपास सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक आपूर्ति बंद रही। वहीं, पूरबटोला विद्युत उपकेंद्र के झझरा मोहल्ले में 400 केवीए ट्रांसफार्मर का फ्यूज खोलकर पुराने केबल की जगह नया केबल लगाया गया। पहलवारा में ब्रेकडाउन के चलते भी बिजली प्रभावित रही। उपभोक्ताओं ने दिन-रात घंटों कटौती किए जाने पर नाराजगी जताई।दो व तीन सितंबर को चार घंटे बंद रहेगी बिजलीगोंडा मार्ग पर बालपुर के पास निर्माणाधीन 33 केवी लाइन का शेष कार्य कराने के लिए दो और तीन सितंबर को सुबह 11 से दोपहर तीन बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। अधिशासी अभियंता पवन कुमार राय ने बताया कि जमा योजना के तहत आरएनजी प्लांट को 1200 केवीए भार का विद्युत संयोजन देने के लिए 33 केवी लाइन का निर्माण कराया जा रहा है। इस दौरान औद्योगिक संस्थान धर्मपुर, जिलाधिकारी आवास, पुलिस लाइन, जिला जज आवास, पुलिस अधीक्षक आवास, फुलवरिया बाईपास और बहादुरापुरा कॉलोनी के आसपास आपूर्ति बंद रहेगी।