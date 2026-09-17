Balrampur News: शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में होगी बिजली कटौती

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अधिशासी अभियंता पवन कुमार राय ने बताया कि 18 और 19 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक पहलवारा फीडर से जुड़े घोसियाना (करबला), पहलवारा, यूपीटी होटल व आसपास के क्षेत्र, श्याम विहार कॉलोनी, चर्च रोड, आदर्श कॉलोनी, तहसील परिसर, वीटीएम अस्पताल रोड, जीसस एंड मेरी स्कूल, कलेक्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, विकास भवन परिसर, कांशीराम आवास, सुहागिनपुरवा, श्यामाहरि कॉलोनी, बलरामपुर देहात कोतवाली, कृष्णापुरम कॉलोनी, समय माता मंदिर के आसपास, छोटा व बड़ा घुसाह तथा अवधूत भगवान स्कूल व आसपास के क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति बंद रहेगी।18 और 19 सितंबर को दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक विशुनापुर फीडर बंद रहेगा। वहीं, 19 सितंबर को दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक बाजार फीडर की आपूर्ति बाधित रहेगी। इससे पथिक होटल, मोती सागर, वीर विनय चौराहा, तुलसीपार्क, अंबेडकर तिराहा, तिकोनिया पार्क, घास मंडी तिराहा, महिला एवं पुरुष जिला चिकित्सालय, नगर पालिका, यतीमखाना, पुरैनिया तालाब, सराय फाटक, नारायण मार्केट और चौक बाजार समेत बाजार फीडर से जुड़े क्षेत्र प्रभावित होंगे।20 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक पहलवारा फीडर से जुड़े पुलिस अधीक्षक कार्यालय, विकास भवन परिसर, कांशीराम आवास, अवधूत भगवान स्कूल और अचलापुर वार्ड के आंशिक क्षेत्र की आपूर्ति बंद रहेगी। इसी दिन दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक एसएसबी फीडर से नौवीं बटालियन और एसएसबी कैंपस की बिजली आपूर्ति बंद रहेगी।इसके अलावा, 20 सितंबर को 33 केवी बलरामपुर सिटी फीडर के तहत 11 केवी विश्वविद्यालय, 11 केवी एसएसबी और 33 केवी आरएनजी प्लांट स्वतंत्र पोषक की आपूर्ति सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक प्रभावित रहेगी।