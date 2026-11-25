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ग्राम रोजगार सेवक संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष जावेद हसन ने कहा कि जनपद में वीबी-जी रामजी योजना लागू होने के बाद से श्रमिकों की मजदूरी का पूरा भुगतान नहीं हो सका है। मनरेगा में सामग्री मद की धनराशि भी काफी बकाया है। इससे श्रमिक अब काम करने से कतरा रहे हैं। उनका कहना है कि दशहरा और दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों पर मजदूरी नहीं मिली तो काम करने का क्या फायदा। भुगतान के अभाव में श्रमिकों का भरोसा भी योजना से उठ रहा है।उन्होंने बताया कि ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय भी लंबे समय से बकाया है। इसके अलावा उनके खातों से काटी गई ईपीएफ की धनराशि अब तक यूएएन खातों में जमा नहीं की गई है। इन समस्याओं को लेकर प्रांतीय संगठन आंदोलन कर रहा है। मांगें पूरी होने तक कार्य बहिष्कार और आंदोलन जारी रहेगा।पंचायत परिषद ने भी दिया समर्थनग्राम रोजगार सेवकों के आंदोलन को अखिल भारतीय पंचायत परिषद ने भी समर्थन दिया है। परिषद के जिलाध्यक्ष गुलजारी लाल शुक्ल ने आंदोलन का समर्थन करते हुए रोजगार सेवकों की मांगों का निस्तारण कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि लंबे समय से लंबित समस्याओं का समाधान होना चाहिए। मानदेय, ईपीएफ और अन्य बकाया भुगतान को लेकर संबंधित स्तर पर कार्रवाई की जानी चाहिए।इन मांगों के समर्थन में आंदोलनरत हैं रोजगार सेवकग्राम रोजगार सेवक मानदेय बढ़ाकर 24 हजार रुपये प्रतिमाह करने, कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने, ईपीएफ की धनराशि खातों में जमा कराने और लंबित भुगतान का निस्तारण करने की मांग कर रहे हैं। संगठन ने चेतावनी दी है कि मांगों पर निर्णय नहीं होने पर 27 नवंबर को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद तीन दिसंबर को लखनऊ में विधानसभा का घेराव किया जाएगा।