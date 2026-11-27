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चौक स्थित राम मिष्ठान भंडार, वीर विनय चौराहा स्थित बीकानेर स्वीट्स, सिविल लाइन स्थित ओम स्वीट्स और भगवतीगंज स्थित केसरवानी अन्न भंडार समेत पांच प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने निरीक्षण के दौरान मिली कमियों को दूर करने के लिए संबंधित कारोबारियों को 14 दिन का समय दिया था। निर्धारित अवधि बीतने के बाद भी कमियों में सुधार नहीं होने पर लाइसेंस निलंबित करने का आदेश जारी किया गया। विभाग की इस कार्रवाई को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा था, लेकिन अगले ही दिन दुकानों का पहले की तरह संचालन होने से कार्रवाई की प्रभावशीलता पर सवाल उठने लगे हैं।सहायक आयुक्त खाद्य-द्वितीय गिरिजेश कुमार दूबे का कहना है कि दुकानें बंद कराने की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र के खाद्य निरीक्षक की है। वहीं, खाद्य निरीक्षक श्रीराम मौर्या का कहना है कि दुकानें बंद कराना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई के बाद भी प्रतिष्ठानों का संचालन नहीं रुक रहा है तो आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है।सेवानिवृत्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी एके तिवारी के मुताबिक, लाइसेंस निलंबित होने के बावजूद दुकानों का संचालन जारी रहने के मामले में दुकानदारों और विभागीय स्तर पर संभावित मिलीभगत की आशंका से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। सवाल यह भी है कि यदि निलंबन के आदेश के बाद भी प्रतिष्ठान बेरोकटोक कारोबार करते रहे तो खाद्य सुरक्षा विभाग की इस कार्रवाई का आम जनता को आखिर क्या लाभ मिलेगा।