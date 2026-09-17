Balrampur News: लापरवाही पर गैसड़ी के दरोगा निलंबित

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उपनिरीक्षक वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की जुलाई में कोतवाली गैसड़ी में तैनाती हुई थी। इसके बाद उन्हें थाने में जनसुनवाई अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पुलिस के अनुसार, जनसुनवाई के दौरान महिला संबंधी अपराध से जुड़ी एक शिकायत उनके पास आई थी। आरोप है कि उन्होंने शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया और उसके निस्तारण में अपेक्षित तेजी नहीं दिखाई।एसपी ने 29 अगस्त से जिले के सभी थानों में जनसुनवाई की विशेष व्यवस्था लागू की थी। इसके तहत नामित अधिकारियों को सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक थाने में मौजूद रहकर फरियादियों की शिकायतें सुनने, उन्हें संबंधित अधिकारी या कर्मचारी तक पहुंचाने और निस्तारण की प्रगति पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई थी।शिकायत लंबित रखने या फरियादी से दुर्व्यवहार की स्थिति में कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी। एसपी मार्तंड प्रकाश सिंह ने बताया कि मामले में विभागीय जांच शुरू करा दी गई है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।