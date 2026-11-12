Balrampur News: सरकारी सुविधाओं से वंचित दिव्यांगों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन

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राष्ट्रीय महासचिव छोटकऊ यादव ने कहा कि जिले में बड़ी संख्या में दिव्यांगजन शौचालय, आवास, राशन कार्ड, ट्राईसाइकिल और पेंशन जैसी सुविधाओं से वंचित हैं। अनूप कुमार पांडेय ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से दिव्यांगजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, सुधीर कुमार ने कहा कि एक हजार रुपये की मासिक पेंशन में परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल है।उन्होंने पेंशन बढ़ाकर पांच हजार रुपये प्रतिमाह करने के साथ ही उज्ज्वला गैस कनेक्शन, मुफ्त बिजली और लंबित मिनी पट्टा आवेदनों पर कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही समस्याओं का समाधान नहीं होने पर आंदोलन करने और मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात रखने की चेतावनी दी।जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने दिव्यांगजनों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए तत्काल संबंधित अधिकारियों को बुलाया। उन्होंने दिव्यांगजनों का विवरण एकत्र कराकर उन्हें तत्काल उपलब्ध कराई जा सकने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए।