Balrampur News: शहर में डग्गामार वाहनों के संचालन पर लगे रोक

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यूनियन के शाखा मंत्री अखंड प्रताप सिंह, क्षेत्रीय मंत्री संजय सिंह, अरुण सिंह और राजकुमार मिश्र ने बताया कि शहर के वीर विनय चौराहा, उतरौला चौराहा, भगवतीगंज चौराहा और रोडवेज बस स्टेशन के पास दिनभर डग्गामार वाहनों का जमावड़ा लगा रहता है। प्राइवेट बस और टैक्सी चालक रोडवेज बसों से यात्रा करने के लिए आने वाले यात्रियों को जबरन बैठा लेते हैं। रास्ते से ही सवारियां बैठा लेने के कारण रोडवेज बसों में यात्रियों की संख्या कम हो जाती है। इससे निगम को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है।उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों की मिलीभगत के चलते डग्गामार वाहनों के संचालन पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। निगम और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए डग्गामार वाहनों के संचालन पर रोक लगाने की मांग की गई है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि डग्गामार वाहनों का संचालन बंद नहीं कराया गया तो संगठन आंदोलन शुरू करेगा।वहीं, एआरएम गोपीनाथ दीक्षित ने बताया कि कर्मचारियों की मांग पर डग्गामार वाहनों का संचालन बंद कराने के लिए मुख्यमंत्री को मांग पत्र भेजा गया है।