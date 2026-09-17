Balrampur News: मेरे सपनों का भारत विषय पर होंगी गतिविधियां

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जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि विद्यार्थी- मेरे सपनों का भारत विषय पर चित्रकला व पोस्टर प्रतियोगिता के साथ भाषण आदि कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे। चित्रकला व पोस्टर प्रतियोगिता में पिछले 10 वर्षों के बीच देश के विभिन्न क्षेत्रों में हुई उल्लेखनीय उपलब्धियों और कार्यों को दर्शाने पर जोर दिया गया है।विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित कराने के लिए अभिभावकों को भी आमंत्रित किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित हो सके। बीएसए ने बताया कि विद्यालय स्तर की प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पांच विद्यार्थियों की चित्रकला अथवा पोस्टर को चयनित किया जाएगा। इन चयनित कृतियों को निर्धारित समयावधि में जिला स्तरीय प्रदर्शनी में प्रस्तुत करने के लिए भेजा जाएगा। प्रतियोगिताओं में सरकारी और निजी विद्यालयों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।26 को होगी जिला स्तरीय प्रदर्शनी26 सितंबर को जिला स्तर पर छात्र-छात्राओं के पोस्टर व चित्रों की प्रदर्शनी के साथ अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र, ट्रॉफी व मेडल प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। सभी विद्यालयों में प्रतियोगिताओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजन कराने का निर्देश खंड शिक्षा अधिकारियों को दिया गया है।- विकास चंद्र श्रीवास्तव, बीएसए बलरामपुर