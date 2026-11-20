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जिले में 16 से 30 नवंबर तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर जांच अभियान चलाया। एआरटीओ बृजेश ने बताया कि जांच के दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले 57 और सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करने वाले 27 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं, स्टंट ड्राइविंग के दो और निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार में वाहन चलाने वाले 17 चालकों का चालान किया गया।इसके अलावा गोंडा मार्ग स्थित फुलवरिया चौराहे पर विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। यहां वाहन चालकों और राहगीरों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। लोगों से दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने की अपील की गई। साथ ही निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने और सड़क पर स्टंटबाजी से बचने की सलाह दी गई।