Ballia News: दो बड़े ट्रेलरों ने थामी रफ्तार, भरौली गोलंबर पर 18 किमी लंबा जाम

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जाम में स्कूल की गाड़ियां फंसी रहीं और कई यात्रियों की बक्सर रेलवे स्टेशन से ट्रेनें छूट गईं। स्कूली बच्चे भी समय से विद्यालय नहीं पहुंच सके।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मंगलवार की भोर बक्सर की ओर से गाजीपुर जा रहे दो बड़े ट्रेलर भरौली गोलंबर से गुजरे। भारी मशीनरी लदे होने के कारण उनकी गति धीमी थी।इससे गोलंबर पर वाहनों का दबाव बढ़ गया और देखते ही देखते दोनों ओर लंबी कतारें लग गईं। भरौली गांव निवासी राधाकृष्ण प्रजापति ने बताया कि रात करीब तीन बजे से गोलंबर पर भीषण जाम लगा था, जो सुबह आठ बजे तक बना रहा। इससे आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया। नरहीं थानाध्यक्ष अनुपम जायसवाल ने बताया कि दो बड़े ट्रेलरों के गुजरने के कारण भोर में भरौली गोलंबर पर जाम लगा था। बाद में यातायात सामान्य हो गया। गोलंबर पर यातायात व्यवस्था संभालने के लिए छह पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है।