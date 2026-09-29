Ballia News: पंजाब-बिहार, कोलकाता का सफर होगा आसान
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:48 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:48 AM IST
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बलिया। त्योहारों में यात्रियों की बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बलिया होकर दो साप्ताहिक पूजा विशेष ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। अमृतसर-बरौनी और बनारस-कोलकाता के बीच चलने वाली इन ट्रेनों से बलिया, रेवती, सुरेमनपुर समेत आसपास के यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। गाड़ी संख्या 04668 अमृतसर-बरौनी पूजा विशेष ट्रेन चार अक्तूबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को चलेगी। अमृतसर से रवाना होकर ट्रेन अगले दिन शाम 7:35 बजे बलिया पहुंचेगी। वापसी में 04667 बरौनी-अमृतसर ट्रेन छह अक्तूबर से एक दिसंबर तक प्रत्येक मंगलवार को चलेगी और सुबह 11:35 बजे बलिया पहुंचेगी।
इसी तरह 05048 बनारस-कोलकाता साप्ताहिक त्योहार विशेष ट्रेन छह अक्तूबर से 24 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार को चलेगी। ट्रेन दोपहर 1:40 बजे बलिया, 2:18 बजे रेवती और 2:34 बजे सुरेमनपुर पहुंचेगी। अगले दिन सुबह 6:15 बजे कोलकाता पहुंचेगी।
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इसी तरह 05048 बनारस-कोलकाता साप्ताहिक त्योहार विशेष ट्रेन छह अक्तूबर से 24 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार को चलेगी। ट्रेन दोपहर 1:40 बजे बलिया, 2:18 बजे रेवती और 2:34 बजे सुरेमनपुर पहुंचेगी। अगले दिन सुबह 6:15 बजे कोलकाता पहुंचेगी।
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